Исторический архив около "Ладожской" получил разрешение на строительство

Строительство двух зданий на Заневском проспекте оценили в 1,8 млрд рублей.

В Северной столице выдали разрешение на строительств Архивного комплекса вблизи станции метро "Ладожская". Об этом сообщила пресс-служба Госстройнадзора, опубликовавшая документ.

Напомним, что на Заневском проспекте возведут сразу 2 здания, которые будут предназначены для Центрального государственного исторического архива и Центрального государственного архива литературы и искусства Петербурга.

Предполагается, что общая длина стеллажных полок двух архивов увеличится с 16,6 до 22,5 км. Внутри зданий расположат 2 читальных и 2 выставочных зала, зал научной библиотеки, помещения реставрации, дезинфекции, микрофильмования и переплёта и конференц-зал. На строительство казна города выделила 1,8 млрд рублей. Окончание работ запланировано на конец 2024 года.

Ранее мы сообщили о том, что власти Петербурга планируют разместить деловой квартал у "Лахта Центра".

Фото: Piter.TV