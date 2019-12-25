  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Новый архивный комплекс обойдется Петербургу в 1,8 млрд рублей
Сегодня, 18:40
123
romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

Новый архивный комплекс обойдется Петербургу в 1,8 млрд рублей

0 0

В новое девятиэтажное здание переедут Центральный исторический архив Петербурга и Центральный архив литературы и искусства Петербурга.

В четверг, 8 декабря, в Петербурге заложат первый камень нового здания Архивного комплекса. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного.

В новое девятиэтажное здание переедут Центральный исторический архив Петербурга и Центральный архив литературы и искусства Петербурга. По планам строительство завершат к осени 2024 года. 

Известно, что протяженность стеллажей увеличится с 16,6 до 22,5 км. В здании будут находится помещения для реставрации, дезинфекции, микрофильмования и переплёта. В комплексе откроют два читальных зала, зал научной библиотеки, два выставочных зала и конференц-зал. На его строительство городской бюджет выделил 1,8 млрд рублей.

Фото: Piter.tv
 

 

Теги: архив, здания, строительство
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии