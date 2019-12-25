Новый архивный комплекс обойдется Петербургу в 1,8 млрд рублей

В новое девятиэтажное здание переедут Центральный исторический архив Петербурга и Центральный архив литературы и искусства Петербурга.

В четверг, 8 декабря, в Петербурге заложат первый камень нового здания Архивного комплекса. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного.

В новое девятиэтажное здание переедут Центральный исторический архив Петербурга и Центральный архив литературы и искусства Петербурга. По планам строительство завершат к осени 2024 года.

Известно, что протяженность стеллажей увеличится с 16,6 до 22,5 км. В здании будут находится помещения для реставрации, дезинфекции, микрофильмования и переплёта. В комплексе откроют два читальных зала, зал научной библиотеки, два выставочных зала и конференц-зал. На его строительство городской бюджет выделил 1,8 млрд рублей.

Фото: Piter.tv

