Немецкие экологи подали заявление в суд.

Разрешение на строительство "Северного потока-2" до конца мая приостановлено. Об этом сообщили официальные лица Германии. Чиновники уточнили, что ситуация связана с обращением местных экологов в судебную инстанцию. Заявка на судебное разбирательство имеет приостанавливающее действие. решение о продолжении реализации проекта должна принять инстанция ФРГ.

Напомним, что немецкие природоохранные организации оспаривают выданное BSH 14 января 2021 года разрешение на строительство газопровода, работы должны были вестись с конца сентября 2020 года по конец мая 2021 года на линии с протяженностью в 16,5 километров. Речь идет о мероприятиях в экономической зоне Германии в Балтийском море.

Экологи надеются оспорить разрешение на строительство трубопровода. Основанием для этого они считают тот факт, что территория района прокладки газопровода якобы имеет особое значение для гнездовых птиц. В регуляторном ведомстве не согласны с этим утверждением. Глубина Балтийского моря в этом районе составляет около 20 метров, поэтому птицам эта местность не так важна. В BSH добавили, что скорость кораблей-трубоукладчиков мала, а в целях защиты птиц работы ведутся только 30 дней подряд. После этого рабочие обязаны совершать перерыв на две недели.

Германия отклонила протест экологов по строительству "Северного потока-2".

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