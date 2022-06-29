В игре будут представлены персонажи Disney.

Разработчики рассказали об особенностях симулятора жизни Dreamlight Valley. В рамках трансляции проекта Nintendo Direct создатели продемонстрировали зрителям несколько кадров из компьютерной игры, позволяющей возводить собственный городок с персонажами компании Disney. Также на мероприятии стала известна дата официального релиза.

Студия отметила, что точно в симуляторе появятся Валл-И, Урсула, Шрам, Базз Лайтер и, конечно же, Дональд и Микки. В игре геймерам будет предложен ряд миссий, связанных с персонажами. Для примера, Реми из "Рататуя" готов научить пользователя готовить. Олаф из "Холодного сердца" надеется на помощь с ловле лосося. Разработчики пояснили, что можно полностью настроить персонажа, делать селфи и делиться ими с другими игроками, а также строить дом. При этом игра обладает полноценным сюжетом. Речь идет о волшебном проклятии, которое поразило Долину. Из-за Забвения все добрые и злые герои забыли, кто они такие и что они любят. Задачей игрока станет вернуть персонажам воспоминания через миссии и подарки.

Напомним, что ранний доступ к Dreamlight Valley откроется на сервисе Steam 6 сентября.

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Фото и видео: YouTube / Nintendo