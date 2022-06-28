Игра должна выйти в 2023 году.

Представлен трейлер многопользовательского free-2-play шутера Avatar: Reckoning. Ролик размещен на официальном YouTube-канале по одноименной кинофраншизе режиссера Джеймса Кэмерона. Разработкой компьютерного проекта взялась студия Archosaur Games, а его издателем выступает китайская компания Tencent. В описании под трейлером создатели обозначили сюжет игры. Он определен как RPG-шутер с условно-бесплатной моделью распространения.

Напомним, что релиз игры Avatar: Reckoning запланирован на 2023 год. Также в разработке у компаний в настоящее время сейчас находится Avatar: Frontiers of Pandora. Его выходом занимается студия Ubisoft.

Первый трейлер "Аватара 2" разместили в сети за неделю до официального релиза.

Фото и видео: YouTube / IGN