Разработчики показали основы стелса в обзорном геймплейном ролике Assassin's Creed Mirage

Игра выйдет в свет 5 октября.

Компания Ubisoft Bordeaux опубликовала в социальных сетях семиминутный обзорный геймплейный ролик проектаAssassin"s Creed Mirage, в котором разработчики продемонстрировали зрителям ключевые аспекты компьютерной игры, помогающие в бесшумном прохождении (стелс-режиме). В качестве примера создатели объяснили, что персонаж по имени Басим носит с собой шесть различных гаджетов, среди которых усыпляющий дротик, метательные ножи, отвлекающая бомба, мина и дымовая бомба. По мере прохождения каждый из инструментов можно улучшать. Дополнительно Assassin"s Creed Mirage заявлены особые умения и навыки, которые позволят пользователям улучшить собственные стелс-способности Басима. Увеличенная полоска Фокуса или дополнительное место для переносимых гаджетов.

Assassin"s Creed Mirage выйдет в свет 5 октября на консолях PC, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X|S.

В свежем трейлере "Человека-паука 2" для PS5 показали эпичную битву с Веномом.

Фото и видео: YouTube / Ubisoft