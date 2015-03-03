Разработчики из СПбПУ представили сервис, который умеет оценивать воздействие текста на читателя

Сервис анализирует материалы и даже может внести рекомендации по улучшению контента.

Разработчики из Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого создали сервис, который расскажет авторам, как читатели воспринимают текстовый контент. Нейросеть называется PolyText. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Благодаря этой разработке можно будет узнать, как текст и иллюстрации воздействуют на аудиторию. Сервис анализирует материалы и даже может внести рекомендации по улучшению контента.

Разработка делает тексты более простыми для восприятия. Проект рассчитан на русскоязычных людей.

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Фото: Pxhere