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Разработчики из СПбПУ представили сервис, который умеет оценивать воздействие текста на читателя
Сегодня, 14:36
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Разработчики из СПбПУ представили сервис, который умеет оценивать воздействие текста на читателя

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Сервис анализирует материалы и даже может внести рекомендации по улучшению контента. 

Разработчики  из Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого создали сервис, который расскажет авторам, как читатели воспринимают текстовый контент. Нейросеть называется  PolyText. Об этом сообщили в пресс-службе вуза. 

Благодаря этой разработке можно будет узнать, как текст и иллюстрации воздействуют на аудиторию. Сервис анализирует материалы и даже может внести рекомендации по улучшению контента. 

Разработка делает тексты более простыми для восприятия. Проект рассчитан на  русскоязычных людей.

Ранее на Piter.tv: к работе с закупками Смольного привлекли роботов.

Фото: Pxhere

Теги: анализ текста, нейросеть, разработчики, спбпу, ученые
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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