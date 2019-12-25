Устройство защитит космические корабли и космонавтов от радиации.

Разработан новый детектор для наблюдения за Солнцем. Об этом рассказали представители МФТИ в публикации для Journal of Instrumentation. Российские специалисты создали прототип устройства, которое улавливает основную часть потока высокоэнергетичных частиц от звезды. При помощи аппарата можно будет улучшить защиту космических кораблей и космонавтов от радиации.

Мы планируем разработать новую электронику. Конструкция детектора будет адаптирована к требованиям космического корабля, мы улучшим массогабаритные характеристики и добавим боковое экранирование Егор Стадничук, автор исследования

Напомним, что в активных областях солнечной атмосферы энергия постоянно преобразуется из одного вида в другой. В связи с этим формируются потоки частиц с энергиями от десятков килоэлектронвольт до нескольких гигаэлектронвольт. Потоки ученые разделяют на два типа: импульсные вспышки длиной от нескольких десятков минут до нескольких часов и вспышки с широкими ударными волнами. Последние способны длиться до нескольких дней.

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