Ученые нашли небесные тела с лучшими климатическими условиями, чем на Земле.

Обнаружены 24 планеты, более комфортные для жизни, чем Земля. Об этом рассказали американские и немецкие астробиологи в публикации для издания Astrobiology. Специалисты собрали сведения о температуре, влажности и других климатических факторах среды на 4,5 тысячи экзопланет. Благоприятными для жизни признаны те небесные тела, которые старше, больше, теплее и вращаются вокруг звезд, которые медленнее меняются, чем Солнце. Все 24 планеты расположены на расстоянии более 100 световых лет от Земли. В будущем их можно изучить при помощи телескопов "Джеймс Уэбб" и LUVIOR, PLATO Европейского космического агентства.

Мы должны сосредоточиться на определенных планетах, которые имеют наиболее многообещающие условия для сложной жизни. Важно не замыкаться только на поисках второй Земли, потому что могут быть планеты, которые подходят для жизни даже больше, чем наша Дирк Шульце-Макуха, профессор Университета штата Вашингтон

Авторы работы заявили, что жизни легче развиться при условиях повышенной влажности и температуре, выше средней на Земле примерно на пять градусов по Цельсию. Они напоминают, что зоны тропических лесов имеют большее биологическое разнообразие, чем холодные и засушливые регионы.

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