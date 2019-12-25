Отправка миссии может состояться уже в 2027 году.

Россия может отправить срочную миссию для поиска жизни на Венере. Об этом рассказал представитель НПО имени Лавочкина, входящего в "Роскосмос". на "Днях космической науки" в Институте космических исследований РАН была презентована программа исследования планеты. Известно, что проект включает в себя отправку в космос трех миссий с 2029 по 2034 года. Однако их могут дополнить экстренной отправкой на Венеру в 2027 году станции для изучения возможных признаков формирования жизни в атмосфере небесного тела.

Сейчас оценивается возможность в 2027 году "быстрой" дополнительной атмосферной целевой экспедиции для исследования источника фосфинов презентация НПО имени Лавочкина

Напомним, что в сентября ученые из США и Великобритании нашли на Венера фосфин. Это отравляющее вещество считается одним из биомаркеров жизнедеятельности микроорганизмов. Его вырабатывают бактерии, которые не используют для дыхания кислород. Исполнительный директор "Роскосмоса" Александр Блошенко напомнил, что биомаркеры на Венере не могут являться объективным свидетельством наличия жизни. Достоверные данные могут быть получены только при контактном исследовании Венеры.

NASA не заметило признаки жизни на Венере 42 года назад.

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