В 1978 году ученые не обратили внимание на данные Pioneer 13 о признаках нахождения в атмосфере планеты ядовитого газа.

NASA не заметило признаки жизни на Венере 42 года назад. Об этом заявил биохимик Ракеш Могул из Калифорнийского политехнического университета в Помоне. Специалист уточнил, что газ фосфин обнаружен исследователями на данной планете еще в 1978 году. Если бы его изучением начали заниматься тогда, то уже сегодня человечество имело бы представление о том, есть или нет жизнь на Венере.

Данные об обнаружении фосфина в 1978 году ученый обнаружил, когда копался в архивах Национального агентства по исследованию космоса. Фосфин в атмосфере планеты зафиксировал космический аппарат Pioneer 13. На наличие данного вещества указывали сведения, собранные большим зондовым нейтральным масс-спектрометром. Однако в тот период времени специалисты не обратили внимание на информацию, так как искали другие вещества.

Напомним, что фосфин (фосфористый водород) представляет собой ядовитое газообразное вещество. Мировое сообщество признало его маркером бактериальной жизни, так он формируется за счет жизнедеятельности микроорганизмов.

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