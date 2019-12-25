Также РФ подготавливает проект "Венера-Д" вместе со специалистами из США.

Дмитрий Рогозин заявил, что Россия планирует отправить собственную миссию на Венеру. Об этом генеральный директор "Роскосмоса" заявил в рамках выступления на выставке HeliRussia-2020. По словам специалиста, РФ также подготавливает совместную программу "Венера-Д" с американскими коллегами.

У нас в программе есть тема возобновления исследования Венеры. Мы рассматриваем отдельную миссию на Венеру. Считаем , что Венера - это русская планета, так что нечего отставать Дмитрий Рогозин, глава "Роскосмоса"

Напомним, что проекты миссий по данной планете включены в единую государственную программу космической деятельности России на 2021-2030 года. Запуск"Венера-Д" намечен на конец 2020-х годов.

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