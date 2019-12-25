Ещё в четырёх районах Петербурга планируют обновить дорожную разметку

Начальная цена контракта на работы составляет 237,7 млн рублей. Все районы Северной столицы потенциально обеспечат "зеброй" почти за 900 млн.

ГКУ "Дирекция по организации дорожного движения Петербурга" объявила четвёртый тендер на демаркировку, нанесение и восстановление разметки в четырёх районах. Начальная цена контракта составит 237,7 млн рублей. На закупку обратил внимание Piter.TV.

Напомним, что в пятницу на портале ЕИС были размещены 3 тендера на оснащение новой "зеброй" ещё 16-ти районов. Все районы Северной столицы потенциально обеспечат разметкой за 894 млн рублей.

Подать заявку на участие в электронном аукционе можно будет до 12 января.

Ранее мы сообщили о том, что ГУП "Петербургский Метрополитен" отменил конкурс на бесконтактную оплату проезда.

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