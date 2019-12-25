Ещё в четырёх районах Петербурга планируют обновить дорожную разметку

ГКУ "Дирекция по организации дорожного движения Петербурга" объявила четвёртый тендер на демаркировку, нанесение и восстановление разметки в четырёх районах. Начальная цена контракта составит 237,7 млн рублей. На закупку обратил внимание Piter.TV.
Напомним, что в пятницу на портале ЕИС были размещены 3 тендера на оснащение новой "зеброй" ещё 16-ти районов. Все районы Северной столицы потенциально обеспечат разметкой за 894 млн рублей.
Подать заявку на участие в электронном аукционе можно будет до 12 января.
Ранее мы сообщили о том, что ГУП "Петербургский Метрополитен" отменил конкурс на бесконтактную оплату проезда.
Фото: Pxhere
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