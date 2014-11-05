  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
ГУП "Петербургский Метрополитен" отменил конкурс на бесконтактную оплату проезда
Сегодня, 14:54
134
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

ГУП "Петербургский Метрополитен" отменил конкурс на бесконтактную оплату проезда

0 0

Причины на портале ЕИС не разглашаются.

ГУП "Петербургский Метрополитен" опубликовало решение об отмне тендерана услуги торгового эквайринга при бесконтактной оплате поездок в метро Северной столицы. как уже писал Piter.TV, начальная цена контакта могла составить 2,632 млрд рублей.

Закупка, размещённая в конце ноября, подазумевала установку и обслуживание новых устройств, аналогичных вендинговым аппаратам. Они должеы были считывать карты платёжных систем Visa, MasterCard и МИР. Компания-подрядчик должна была работать с подземкой до конца 2025 года.

Причины отмны закупки в приложенной на портале ЕИС документации не разглашаются.

Ранее мы сообщили о том, что Петербург намерен выделить более 600 млн рублей на разметку в 16 районах.

Фото: Piter.TV 

Теги: госзакупки, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии