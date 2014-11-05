Петербург намерен выделить более 600 млн рублей на разметку в 16 районах

Работы завершатся в ноябре 2023 года.

Комитет по госзаказу Петербурга объявил сразу 3 тендера на опнанесение дорожной разметки в 16-ти городских районах. Как выяснил Piter.TV из данных ЕИС, начальная цена контракта составит 656,2 млн рублей.

Так, первая закупка затронула Выборгский, Калининский, Красногвардейский, Невский и Фрунзенский районы: на нанесение разметки в них готовы выделить 233,5 млн рублей. "Зебру" в Приморском, Курортном, Петроградском, Василеостровском и Кронштадтском районах намерены обновить за 213,8 млн рублей, в Адмиралтейском, Пушкинском, Красносельском и Петродворцовом − за 208,9 млн рублей. Специалистам предстоит провести демаркировку существующей разметки и нанести новую, выполненную из термопластика со светоотражающим эффектом.



Работы будут завершены до 15 ноября 2023 года.Подать заявки на участие в электронных аукционах можно будет до 13 января.

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Фото: Pxhere