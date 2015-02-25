"ТЭК СПб" выбрало подрядчика для реконструкции теплосети на Поклонной горе

Работами чуть больше чем за 255млн рублей займётся ООО "СК "Эдельвейс".

ГУП "ТЭК СПб" подвело итоги тендера по реконструкции теплосетей в районе Поклонной горы. Как стало известно Piter.TV из данных ЕИС, работами займётся ООО "СК "Эдельвейс". С компанией заключат контракт на 255,3 млн рублей, в то время как начальная цена составляла 256 млн.

Исполнителю поручено провести строительно-монтажные работы по реконструкции указанного участка.

Добавим, что в электронном аукционе приняла участие только одна заявка.

Ранее мы сообщили о том, что мониторинг неба над Петербургом оценили почти в 100 млн рублей.

Фото: Piter.TV