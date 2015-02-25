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"ТЭК СПб" выбрало подрядчика для реконструкции теплосети на Поклонной горе
Сегодня, 14:57
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"ТЭК СПб" выбрало подрядчика для реконструкции теплосети на Поклонной горе

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Работами чуть больше чем за 255млн рублей займётся ООО "СК "Эдельвейс".

ГУП "ТЭК СПб" подвело итоги тендера по реконструкции теплосетей в районе Поклонной горы. Как стало известно Piter.TV из данных ЕИС, работами займётся ООО "СК "Эдельвейс". С компанией заключат контракт на 255,3 млн рублей, в то время как начальная цена составляла 256 млн. 

Исполнителю поручено провести строительно-монтажные работы по реконструкции указанного участка.

Добавим, что в электронном аукционе приняла участие только одна заявка. 

Ранее мы сообщили о том, что мониторинг неба над Петербургом оценили почти в 100 млн рублей.

Фото: Piter.TV

Теги: госзакупки, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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