Мониторинг неба над Петербургом оценили почти в 100 млн рублей

Приемные станции установят на 68-ти площадках АО "ПБК".

ГКУ "Агентство внешнего транспорта" объявило тендер на развертывание системы мониторинга воздушного пространства над Северной столицей. Приёмные станции городу предоставят уже в наступающем году. Начальная цена контракта составит 94,4 млн рублей. Об этом Piter.TV узнал из данных на портале госзакупок.

Закупка направлена на улучшение точности действующей системы радиолокационного оборудования. Новые приёмники будут установлены на 68-ми площадках, принадлежащих АО "ПБК". Они будут крепиться на башнях, столбах или мачтах высотой от 30 до 70 м. Система будет способна распознавать мелкие объекты, в частности – дроны.



Срок выполнения работ ограничен 17 ноября 2023 года. Подать заявки на участие в электронном аукционе можно будет до 30 декабря.

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Фото: Piter.TV