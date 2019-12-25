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На озеленение МО Оккервиль направят почти 60 млн рублей
Сегодня, 14:55
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На озеленение МО Оккервиль направят почти 60 млн рублей

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Работы должны завершить до конца 2023 года.

Администрация МО Оккервиль объявила тендер на организацию благоустройства и  осуществление работ в сфере озеленения территории. Судя по данным ЕИС, с которыми ознакомился Piter.TV, начальная цена контракта на работы составляет 57,4 млн рублей.

Подрядчику необходимо будет выполнить озеленение участка, ограниченного проспектом Большевиков, улицами Подвойского и Коллонтай. На территории подстригут газоны, избавят их от борщевика, срубят пни и деревья. На освобождённых от сорняков участков посадят цветы и кустарники в рамках адресной программы. Также будет выполнена установка нового оборудования на детских площадках. 

Работы должны завершить до 29 декабря 2023 года. Подать заявки на участие в электронном аукционе можно будет до 29 декабря.

Ранее мы сообщили о том, что электроснабжение ОЭЗ "Новоорловская" обеспечат за 747 млн рублей.

Фото: Piter.TV

Теги: госзакупки, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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