На озеленение МО Оккервиль направят почти 60 млн рублей

Работы должны завершить до конца 2023 года.

Администрация МО Оккервиль объявила тендер на организацию благоустройства и осуществление работ в сфере озеленения территории. Судя по данным ЕИС, с которыми ознакомился Piter.TV, начальная цена контракта на работы составляет 57,4 млн рублей.

Подрядчику необходимо будет выполнить озеленение участка, ограниченного проспектом Большевиков, улицами Подвойского и Коллонтай. На территории подстригут газоны, избавят их от борщевика, срубят пни и деревья. На освобождённых от сорняков участков посадят цветы и кустарники в рамках адресной программы. Также будет выполнена установка нового оборудования на детских площадках.

Работы должны завершить до 29 декабря 2023 года. Подать заявки на участие в электронном аукционе можно будет до 29 декабря.

Ранее мы сообщили о том, что электроснабжение ОЭЗ "Новоорловская" обеспечат за 747 млн рублей.

Фото: Piter.TV