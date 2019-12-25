Электроснабжение ОЭЗ "Новоорловская" обеспечат за 747 млн рублей

Контракт заключат с ООО "Светосервис – СПб".

АО ОЭЗ "Санкт-Петербург" опубликовало итоги тендера по обустройству инженерных коммуникаций в особой экономической зоне "Новоорловская". Контракт на системы электроснабжения заключили с ООО "Светосервис – СПб" за 747 млн рублей.

Компании доверили несколько видов работ, в частности – установку трансформаторной подстанции и наружных сетей освещения. Кроме того, в зоне появятся системы охраны и диспетчерского телеуправления. На отдельных участках необходимо будет продумать автодороги. В общей сложности на работы даются 300 календарных дней.



В ходе участия в аукционе у "Светосервис – СПб" не нашлось конкурентов. Начальная цена контракта была снижена лишь на 1%.

Ранее мы сообщили о том, что на расчистку русла Карповки готовы направить более 104 млн рублей.

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