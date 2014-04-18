На расчистку русла Карповки готовы направить более 104 млн рублей

Дно водоёма избавят от растительности, старого деревянного шпунтового крепления и донных отложений. Результат работ представят в конце ноября 2023 года.

Комитет госзаказа Петербурга объявил тендер на расчистку русла реки Карповки. Судя по данным ЕИС, с которыми ознакомился Piter.TV, на эти нужды готовы выделить 104,5 млн рублей.

Подрядчик займётся работами на участке от Барочного моста до устья водоёма. Перед этим водолазы проведут обследование акватории на наличие взрывоопасных предметов. Также в ходе подготовки из будут удалены затопленные крупногабаритные объекты и подвтерждена надежность инженерных коммуникаций.

На основном этапе русло Каропвки избавят от древесно-кустарниковой растительности, старого деревянного шпунтового крепления и донных отложений.

Работы необходимо выполнить в срок до 30 ноября 2023 года. Подать заявки на участие в электронном аукционе можно будет до 11 января.

Ранее мы сообщили о том, что охранять объекты ГУП "Горэлектротранс" доверят новой компании.

Фото: пресс-служба Смольного