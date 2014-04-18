Охранять объекты ГУП "Горэлектротранс" доверят новой компании

Контракт на сумму 361,2 млн рублей будет подписан с ООО ОП "Дифенс".

СПб ГУП "Горэлектротранс" разместило итоговый протокол конкурса на физическую охрану своих объектов, транспортных средств, территорий, помещений и имущества. Контракт на сумму 361,2 млн рублей будет подписан с ООО ОП "Дифенс". Об этом Piter.TV узнал из данных ЕИС.

Сотрудники компании будут охранять трамвайные парки, отделы энергохозяйств и административные здания "Горэлектротранса". В общей сложности посты будут нести на 122 объектах. Также ОП "Дифенс" организует патрулирование территорий. Услуги необходимо оказать в период с 31 мая 2023-его по 31 января 2025 года.

Отметим, что за тендер с победителем боролось ООО ОФ "Титан", охраняющее имущество транспортной организации с 2019 года.

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Фото: Piter.TV