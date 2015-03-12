На системы водоснабжения и канализации в Горелово выделят почти 6 млрд рублей

Мероприятия завершат до конца 2026 года.

Комитет госзаказа Северной столицы объявил тендер на строительство систем водоснабжения и канализования посёлка Горелово. Второй этап работ оценили в 5,8 млрд рублей. Piter.TV обратил внимание на госзакупку.

Будущему подрядчику предстоит продолжить 34 227,0 м водопровода и 32 770,1 м систем канализации. Кроме того, необходимо установить электролинии протяжённостью 7 878,0 м, а также 8 насосных станций.

Работы необходимо будет сдать не позднее "15" ноября 2026 года. Подать заявки на участие в электронном аукционе можно будет до 11 января.

Ранее стало известно, какая компания реконструирует теплосети вдоль Павловского шоссе.

Фото: Piter.TV