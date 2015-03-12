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Стало известно, какая компания реконструирует теплосети вдоль Павловского шоссе
Сегодня, 14:39
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Стало известно, какая компания реконструирует теплосети вдоль Павловского шоссе

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Контракт почти на 400 млн рублей заключат с ООО "Русь Строй".

ГУП "ТЭК СПб" объявило итоги конкурса на реконструкцию магистральных теплосетей вдоль Павловского шоссе. Цена контракта с ООО "Русь Строй" составит 398,1 млн рублей. Об этом Piter.TV узнал из данных портала госзакупок. 

Мероприятия будут проводиться у дома №25 по Павловскому шоссе. Инженерные коммуникации будут идти до Малиновской улицы, всего подрядчику необходимо прололжить 1,6 км труб. Представить окончательный результат работ требуется до 15 октября 2024 года.

Отметим, что образованное в 2008 году ООО "Русь Строй" стало единственным участником тендера. 

Ранее мы сообщили о том, что для трассы М-23 в Приморском районе Петербурга найден подрядчик.

Фото: Piter.TV

Теги: госзакупки, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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