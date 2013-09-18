Для трассы М-23 в Приморском районе Петербурга найден подрядчик

Построить объект до 2027 года поручено АО "ВАД".

Дирекция транспортного строительства (ДТС) подвела итоги тендера на строительство трассы М-32 в Приморском районе Петербурга. В качестве победителя было выбрано АО "ВАД". Судя по данным портала госзакупок, начальная цена контракта составляет 18,5 млрд рублей.

Отметим, что М-32 соединит перспективную трассу М-49, которая будет пролегать на 8 км от Лахты на север к ЗСД.



Проектную документацию необходимо будет сдать до ноября 2023 года. Готовый объект представят в январе 2027 года.

Ранее мы сообщили о том, что на благоустройство побережья Финского залива в Петергофе потратят 193,2 млн рублей.

Фото: пресс-служба правительства Ленобласти