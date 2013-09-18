На благоустройство побережья Финского залива в Петергофе потратят 193,2 млн рублей

Всего на портале ЕИС размещено 2 закупки, связанные с работами. На каждую из них поступило по жалобе.

Администрация Петродворцового района Петербурга определилась с подрядчиком благоустройства на побережье Финского залива в Стрельне. Всего было объявлено 2 тендера, победителем которых стало ООО СК "Природа – Сервис". С компанией заключат контракт 193,2 млн рублей в случае, если ФАС примет решение по поступившей на закупки жалобы.

Каждый из тендеров, размещённых в рамках программы "Комфортная городская среда", оценивается чуть менее, чем 100 млн рублей. На участке около дома №15 по Нижней дороге будет проведено электроснабжение и налажено наружное освещение. Также планируется обустройство новых покрытий и газонов, установка парковой мебели.

Работы необходимо завершить до 21 августа 2023 года, однако в процесс может вмешаться жалоба, поданная в ФАС ООО "Аква Плюс" за день до подведения итогов. Её будут рассматривать 19 декабря.

Ранее мы сообщили о том, что насосную станцию на территории предприятии "Ручьи" построят за 115 млн рублей.

Фото: Пресс-служба Смольного