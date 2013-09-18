Насосную станцию на территории предприятии "Ручьи" построят за 115 млн рублей

Работы на участке будут проводиться до августа 2024 года.

ГУП "Водоканал Петербурга" объявил тендер на реконструкцию канализационной насосной станции на территории предприятия "Ручьи". Судя по данным портала госзакупок, с которыми ознакомился Piter.TV, начальная цена контракта составляет 115,4 млн рублей.

Работы пройдут на участке канализационной сети от колодца №53 до колодца №150. Там рабочие займутся установкой нового колодца из сборных железобетонных элементов, а также чугунным люком. Ещё 3 новых насоса будут иметь производительность по 113 л.с.

Подрядчику необходимо завершить мероприятия до 30 августа 2024 года. Подать заявки на участие в электронном аукционе можно будет до 19 января.

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Фото: Pxhere