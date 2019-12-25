Детский сад на Русановской улице построит ООО "Террикон"

Контракт с ФСКР заключат почти за 500 млн рублей.

ГКУ "Фонд капстроительства и реконструкции" определился с подрядчиком строительства детского сада в Невском районе. Победителем соответствующего тендера стал ООО "Террикон". Цена контракта составила 489 млн рублей. Об этом Piter.TV узнал из данных портала госзакупок.

Учреждение на 200 мест расположат на Русановской улице. Подрядчику необходимо построить трёхэтажное здание на 11 групповых ячеек с раздевалками, туалетами, игровыми, буфетными и спальнями. Также для малышей построят бассейн.



Завершить работы ООО "Террикон" необходимо до 10 декабря 2023 года. Добавим, что компания боролась за победу ещё с двумя претендентами. Начальную цену контракта снизили на 55 тыс. рублей.

Ранее мы сообщили о том, что на проведение горно-экологического мониторинга строительства "коричневой" ветки метро направят 316 млн рублей.

Фото: Piter.TV