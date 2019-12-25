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На бесконтактную оплату проезда в петербургском метро выделят почти 3 млрд рублей
Сегодня, 14:59
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На бесконтактную оплату проезда в петербургском метро выделят почти 3 млрд рублей

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Услуги торгового эквайринга необходимо предоставить городу до 2025 года.

ГУП "Петербургский Метрополитен" объявило тендер на оказание услуг торгового эквайринга при оплате проезда в городской подземке банковскими картами. Как следует из данных ЕИС, начальная цена контракта составляет 2,632 млрд рублей. На закупку обратил внимание Piter.TV.

Системы, с помощью которых будет осуществляться бесконтактная оплата, будут принимать платёжные системы Visa, MasterCard и МИР. В техзадании указано, что скорость обработки информации не должна превышать 1,5 сек. 

Услуги окажут с момента подписания договора до 2025 года. Подать заявки на участие  электронном аукционе можно до 5 декабря.

Ранее мы сообщили о том, что в  Петербурге определились с подрядчиком для поставки 102 машин скорой помощи.

Фото: Piter.TV

Теги: бесконтактная оплата, госзакупки, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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