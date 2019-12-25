В Петербурге определились с подрядчиком для поставки 102 машин скорой помощи

Традиционно санитарный автотранспорт городу предоставит ООО "Аларм-Моторс Лахта".

Комитет по госзаказу Петербурга определил поставщика крупной партии из более чем 100 машин скорой помощи. Санитарный транспорт традиционно передаст ООО "Аларм-Моторс Лахта". В прошлом году фирма получала аналогичный подряд за 311,1 млн рублей. Судя по данным портала госзакупок, начальная цена контракта составила 805 млн рублей.

Партия включает в себя 102 автобмобиля, которые примет ГБУЗ "Медицинский санитарный транспорт". Всего организация плучит машины трёх типов.

Напомним, что в прошлом году ООО "Аларм-Моторс Лахта" становилось победителем аналогичного аукциона на 311,1 млн рублей.

Ранее мы сообщили о том, что правительство Ленобласти готово выделить почти 800 тыс. рублей на закупку офисной бумаги.

Фото: Piter.TV