Разгон экскурсии в Гатчине. Что было на самом деле?

В начале мая экскурсию Сергея Алексеева остановил охранник "ГМЗ "Гатчина". Историк рассказал Piter.TV, что произошло дальше.

В минувшую пятницу, 10 мая, в Дворцовом парке была запланирована бесплатная экскурсия "Гатчина Павла Петровича". Ее проводил историк, директор библиотеки ГУМРФ имени Макарова Сергей Алексеев. Люди собрались около Большого Гатчинского дворца, затем подошли к Карпиному пруду и остановились у пункта охраны. Сергей начал рассказывать о жизни Павла I, а его лекцию услышал охранник парка. Он подошел к группе и резко высказал историку, что проводить экскурсии в парке без аккредитации администрации Большого Гатчинского дворца нельзя.

… Сказал, что Сергей не имеет права рассказывать про парк без аккредитации. Потом охранник стал комментировать слова Сергея, что он, якобы, несет чушь, что он не может ничего рассказывать. И это при том, что у Сергея есть историческое образование. Но охранник продолжал говорить, что для этого есть специальные экскурсоводы от музея, что только они и никто больше не может рассказывать. Мы все дружно стали говорить, что денег никто не платил, что хотим продолжать гулять и слушать знакомого. Виктория, участница инцидента.

Далее охранники вызвали наряд полиции. Однако стражи порядка не смогли установить, в чем провинился историк-экскурсовод. Охрана не предоставила им никаких доказательств запрета на экскурсии в парке. В итоге полицейские уехали, пожелав всем хорошего дня. Однако настроение местных жителей, пришедших послушать экскурсию, было испорчено. Все выходные в соцсетях люди возмущались: почему нельзя проводить бесплатные экскурсии в Дворцовом парке? Некоторые местные жители открыто заявляли о том, что "с парком давно что-то не ладно...".

Через три дня историю с разгоном экскурсии прокомментировали в пресс-службе Государственного музея - заповедника "Гатчина". Охранник действительно действовал по правилам культурного учреждения.

Охранник действовал в соответствии с пунктом 1.23. Правил поведения в парке. Там указано, что на территории ГМЗ запрещено торговать сувенирами и любой другой продукцией, осуществлять другую коммерческую деятельность - проводить экскурсии и распространять билеты без согласования с администрацией "ГМЗ "Гатчина". Зоя Нечепоренко, пресс-секретарь "ГМЗ "Гатчина".

В пресс-службе добавили, что Сергей должен был заранее обратиться к ним перед экскурсией. Если бы у него было официальное разрешение от руководства, конфликта бы не случилось. Однако в пресс-службе не знают, почему охранник не смог аргументировать свои действия перед полицией, которую сам же вызвал.

Все сотрудники охраны должны знать правила поведения в парке. Мы выясним, почему он повел себя подобным образом. Зоя Нечепоренко, пресс-секретарь "ГМЗ "Гатчина".

В первоначальной публикации Piter.TV указал, что Сергей Алексеев - житель Гатчины, историк-краевед. Он проводил экскурсию для своих знакомых и друзей. Эта информация оказалась неточной: герой публикации - профессиональный историк из Петербурга и рассказывал об истории Гатчины группе людей, которых он пригласил на экскурсию с помощью соцсетей.

Ситуацию в Гатчине также прокомментировал глава комитета по культуре Петербурга Константин Сухенко. Он сказал, что охранник парка действовал по правилам: у него не было доказательств того, что экскурсия проводится бесплатно. В тоже время, Сухенко отметил, что руководство "ГМЗ "Гатчина" должно сохранять "либеральный режим".

Во-первых, я не знаю всех материалов дела. Я должен запросить все материалы у музея Гатчины. Во-вторых, мы не можем отличить платную экскурсию от бесплатной. В любом случае, там должен быть либеральный режим. Если хочет кто-то что-то людям рассказывать, пусть рассказывает, но, опять, нужно исходить из ситуации. Может он с группой экскурсантов ходить так по несколько раз в день? Константин Сухенко, глава комитета по культуре Санкт-Петербурга.

Организатором гатчинской экскурсии стало небольшое объединение "ХронЭкс". С помощью социальных сетей профессиональные историки собирают людей и показывают достопримечательности Петербурга и пригородов: Петергофа, Ораниенбаума и Гатчины. Часто к ним приходят по 40 - 50 человек.

Часто покупаешь билет на экскурсию, доходишь, к примеру, до второго зала и понимаешь – это скучно. Вроде все правильно рассказывают, но неинтересно и все. Как говорится, если хочешь что-то изменилось, то сделай это сам. Поэтому мы решили проводить интересные экскурсии сами. Сергей Алексеев, историк.

В своих объявлениях историки пишут, что экскурсия бесплатная. Почти так и есть: мужчины не собирают денег с экскурсантов, но все же, в завершении встречи, они просят их пожертвовать небольшую сумму – до 200 рублей. Добровольно.

Если человек не хочет, то вообще ничего не дает. Большинство людей благодарны, и понимают, что, если птицу не кормить, то она сдохнет. Я считаю, что эта методика правильная – очень сложно удержать внимание аудитории в течение 2 часов, но нам это часто удается. Сергей Алексеев, историк.

Сергей также добавил, что в ближайшее время он все-таки планирует отказаться от проведения экскурсий в Гатчине. Но потом он попытается обратиться к руководству музея-заповедника, чтобы получить официальное разрешение. Тогда экскурсиям горожан в Дворцовом парке уже никто не помешает.

Фото и видео: Piter.TV, ХронЭкс - бесплатные экскурсии по Петербургу / ВК, pixabay.com.