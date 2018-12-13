В Комитете по культуре прокомментировали разгон бесплатной экскурсии в Гатчинском парке

Глава комитета по культуре подтвердил, что действия охранника были правомерными.

Константин Сухенко прокомментировал инцидент с разгоном бесплатной экскурсии в Гатчине. Глава комитета по культуре подтвердил, что действия охранника Гатчинского парка были правомерными.

Во-первых, я не знаю всех материалов дела. Я должен запросить все материалы у музея Гатчины. Во-вторых, мы не можем отличить платную экскурсию от бесплатной. В любом случае, там должен быть либеральный режим. Если хочет кто-то что-то людям рассказывать, пусть рассказывает, но, опять, нужно исходить из ситуации. Может он с группой экскурсантов ходить так по несколько раз в день? Константин Сухенко, глава комитета по культуре Санкт-Петербурга.

Ситуацию в Гатчине также прокомментировал и глава областного комитета по культуре Евгений Чайковский.

Понимаете,если бы вы в Лувр пришли или в Эрмитаж, и стали бы там проводить экскурсию, пусть и бесплатную... Это было бы некрасиво. Вот и здесь такая же ситуация. Евгений Чайковский, глава комитета по культуре Ленобласти.

Напомним, 10 мая историк из Гатчины проводил бесплатную экскурсию по Дворцовому парку Гатчины. С ним была небольшая группа слушателей. Неожиданно к людям подошёл охранник парка и сообщил, что мужчина не имеет права проводить экскурсию. К Гатчинскому парку даже прибыла полиция, вызванная охраной. Однако стражи порядка не смогли найти состава преступления в действиях местного историка. В пресс - службе "ГМЗ "Гатчина" сообщили, что охранник действовал в рамках правил музея.

Видео: Piter.TV