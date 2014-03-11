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В Гатчинском парке лысухи устроили катания на лебедях
Сегодня, 20:17
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В Гатчинском парке лысухи устроили катания на лебедях

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Фотографы запечатлели забавную ситуацию. 

Приближаются новогодние праздники. Радости хотят не только люди, но и представители животные. В Гатчинском парке заметили лысух, которые устроили катания на лебедях. Фото опубликовали в пресс-службе Гатчинского музея-заповедника. 

Лысухи забрались на спины белых птиц и то ли грели на них свои лапки, то ли катались. Фотографы запечатлели забавную ситуацию. 

Ранее на Piter.tv: в центре Петербурга у Снегурочки украли паспорт и наряд.

Фото: ВКонтакте / Гатчинский музей-заповедник

Теги: гатчинский парк, лебеди, лысухи, птицы катаются на лебедях, фауна
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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