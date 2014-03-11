В Гатчинском парке лысухи устроили катания на лебедях

Фотографы запечатлели забавную ситуацию.

Приближаются новогодние праздники. Радости хотят не только люди, но и представители животные. В Гатчинском парке заметили лысух, которые устроили катания на лебедях. Фото опубликовали в пресс-службе Гатчинского музея-заповедника.

Лысухи забрались на спины белых птиц и то ли грели на них свои лапки, то ли катались. Фотографы запечатлели забавную ситуацию.

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Фото: ВКонтакте / Гатчинский музей-заповедник