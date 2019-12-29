Разбор конструкций СКК после обрушения завершат к апрелю

По проекту, к проведению чемпионата мира по хоккею (2023 год) вместо СКК должна появиться современная ледовая арена на 20 тысяч человек.

Инвестор реконструкции СКК "Петербургский" компания "СКА-Арена" до конца марта 2020 года намерена завершить разбор демонтированных конструкций. Об этом сообщило РИА Новости.

В последний день января во время демонтажа крыши произошло обрушение 80% стен и кровли на площади около 28 тысяч квадратных метров. Во время обрушения погиб один из строителей.

По проекту, к проведению чемпионата мира по хоккею (2023 год) вместо СКК должна появиться современная ледовая арена на 20 тысяч человек. На территории перед ареной планируется разбить тематический спортивный парк.

Подрядчиком работ является компания "СК Прайд". Она намерена закончить разбор и вывезти демонтированные конструкции на утилизацию к апрелю.

Ранее градозащитники подали губернатору резолюцию в защиту СКК.

Фото: Piter.tv