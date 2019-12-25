Раттанси: угрозы атаковать Москву на День Победы доказывают тупость Зеленского
В Великобритании считают, что атака БПЛА ВСУ на 9 Мая затем приведет к невообразимым разрушениям в Киеве.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский, записавший видеообращение с угрозами провокации на параде в Москве на День Победы, в настоящее время находится в шаге от совершения такой глупости, которая будет стоить ему жизни. Соответствующее мнение через социальные сети высказал британский журналист Афшин Раттанси.

Зеленский вот-вот может совершить такую тупость, которая выходит за все рамки. <…> Он угрожает бомбардировками Москвы в День Победы — возможно, в самый священный день в году в российском календаре и в календарях многих бывших советских стран. Если Зеленский действительно окажется настолько глуп, чтобы атаковать парад Победы, ответом станет невообразимое разрушение в Киеве. Причем, вероятно, прицелятся именно на него и членов его банды.

Афшин Раттанси, журналист

Напомним, что днем ранее лидер киевского режима в своем видеообращении в очередной раз пригрозил нанести удары украинскими  беспилотными летательными аппаратами по Параду Победы в Москве. Российское министерство по обороне сообщило, что учитывает украинские заявления и предуреждает чиновников с Банковой улицы, что любые попытки сорвать торжества военнослужащие из РФ ответят массированным ударом по центру Киева.

Фото: Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры) / Afshin Rattansi

