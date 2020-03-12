Он позволяет рассеивать свет и превращать его в тепло.

Растения от перегрева защищает красный пигмент каротен. Он рассеивает излишки солнечной энергии и преобразует их в виде тепла. Молекулярные биологи впервые проследили за процессом защиты хлорофилла от разрушения. Результаты исследования опубликованы в научном издании Nature Communications. Работой занимались представители Массачусетского технологического института (MIT).

Растения могут оперативно реагировать на изменения в интенсивности света. Хлорофилл передает энергию в молекулы каротенов, которые встроены в белковый комплекс. У всех видов растений, а также цианобактерий есть соответствующий набор ферментов и транспортных молекул. Они отвечают за захват фотонов света и превращения его в энергию. Это необходимо для получения молекул питательных веществ. Клетки растений имеют системы, ограничивающие количество поглощаемого света. Когда свет чрезмерен, листья и клетки рассеивают его. Такой процесс позволяет защищаться от ожогов и сильного испарения влаги.

Ранее лед назвали идеальным топливом для термоядерного реактора.

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