Начало зимы принесло в Петербург живописный рассвет

Весь ноябрь небо над городом было затянуто привычными для жителей Северной столицы облаками.

Петербуржцы имеют возможность наблюдать необычно красивые закаты и рассветы уже второй день подряд. С приходом зимы характерная для ноября облачность над городом заметно развеялось, уступив место розовым и мандариновым оттенкам.

С приходом зимы пользователи соцсетей разместили многочисленные фото неба над Северной столицей, полыхающего в оранжевых тонах. Снимки были сделаны как утром, так и вечером.

Отметим, что за прошлый месяц горожане наблюдали солнце лишь 8,4 часа втечение 6-ти дней.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге 2 декабря температура будет на 6-7 градусов ниже климатической нормы.

Фото: Piter.TV; Telegram / АстроФотоБолото