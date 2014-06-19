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Начало зимы принесло в Петербург живописный рассвет
Сегодня, 10:58
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Начало зимы принесло в Петербург живописный рассвет

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Весь ноябрь небо над городом было затянуто привычными для жителей Северной столицы облаками.

Петербуржцы имеют возможность наблюдать необычно красивые закаты и рассветы уже второй день подряд. С приходом зимы характерная для ноября облачность над городом заметно развеялось, уступив место розовым и мандариновым оттенкам.

С приходом зимы пользователи соцсетей разместили многочисленные фото неба над Северной столицей, полыхающего в оранжевых тонах. Снимки были сделаны как утром, так и вечером.

Отметим, что за прошлый месяц горожане наблюдали солнце лишь 8,4 часа втечение 6-ти дней.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге 2 декабря температура будет на 6-7 градусов ниже климатической нормы.

Фото: Piter.TV; Telegram / АстроФотоБолото

Теги: природа, рассвет, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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