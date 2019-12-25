В Петербурге 2 декабря температура будет на 6-7 градусов ниже климатической нормы

При переменной облачности обойдётся без осадков.

Перед выходными погоду в Петербурге продолжит формировать северо-западная периферия антициклона. При переменной облачности обойдётся без осадков, а температурные показатели будут на 6-7 градусов ниже климатической нормы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Температура воздуха 2 декабря в Санкт-Петербурге -6…-8 градусов, по Ленинградской области -5…-10 градусов, на востоке до -15. Ветер восточный 1-6 м/с. Атмосферное давление составит 780 мм рт. ст., что значительно выше нормы.

В субботу небо начнут затягивать облака, а температура будет постепенно повышаться.

Фото: Piter.tv