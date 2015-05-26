Ночью 2 декабря на востоке Ленобласти может похолодать до -20 градусов

Существенных осадков не ожидается.

Перед выходными в Ленинградской области ожидается переменная облачность и без существенных осадков. Об этом стало известно из прогноза ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ветер восточный, юго-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха на западе ночью -6...-11 градусов, местами до -15, днём -4...-9 градусов.

На востоке Ленобласти ночью -12...-17 градусов, местами до -20, днем -8...-13 градусов. На дорогах местами гололедица. Атмосферное давление будет слабо понижаться.

Фото: Piter.tv; МЧС