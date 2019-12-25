Расстрелявшему студента на Невском охраннику продлили арест до ноября

Подсудимый не возражал против меры.

Октябрьский районный суд Петербурга продлил арест Заура Каримова, который обвинялся в убийстве студента СПбГУ. В середине июля ему предъявили обвинение в краже. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Посудимый не возражал против продления меры. Он останется под арестом до 4 ноября 2020-го года.

Напомним, 5 июня в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска Центрального района г. Санкт-Петербурга был задержан 42-летний мужчина, работающий охранником в коммерческой фирме. Его подозревают в стрельбе из травматического пистолета в 24-летнего студента СПбГУ. Пострадавший скончался. Прощание с ним прошло в Троице-Измайловском соборе 23 июня.

Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга