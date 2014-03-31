Трассу "Нарва" в Петербурге планируют расширить до 6 полос

На данный момент находится в зоне между обновлёнными Гореловским и Лиговским путепроводами.

Проект реконструкции трассы "Нарва" от КАД до Гореловского путепровода предполагает расширение дороги до 6-ти полос. Об этом сообщает издание "Деловой Петербург".

Напомним, что ранее Дирекцией транспортного строительства был объявлен тендер на создание соответствующего проекта. Как выяснил Piter.TV, на него готовы выделить как минимум 50,4 млн рублей.

На данный момент участок находится в зоне между обновлёнными Гореловским и Лиговским путепроводами

Ранее мы сообщили о том, что подрядчик завершил устройство временной объездной дороги на 92-м км федеральной трассы Р-23 в Лужском районе.

Фото: Правительство Санкт-Петербурга