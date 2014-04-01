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Для участка трассы "Нарва" от Лиговского до Гореловского путепровода подготовят проект реконструкции
Сегодня, 15:57
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Для участка трассы "Нарва" от Лиговского до Гореловского путепровода подготовят проект реконструкции

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За создание документации готовы заплатить 50,4 млн рублей.

ГКУ "Дирекция транспортного строительства" объявило тендер на  подготовку проектной документации для дальнейшей реконструкции участка трассы М-11 "Нарва" от ж/д. станции Лигово до Красного села (Красносельский район). Судя по информации на портале госзакупок, с которой ознакомился Piter.TV, на эти цели готовы направить 50,4 млн рублей. 

Документация будет касаться участка от Лиговского путепровода до Гореловского путепровода. Исполнителю необходимо подготовить её в 2 этапа –  сначала представить инженерные изыскания, а затем продумать детали строительства проезжих частей, устройство "карманов" на остановках общественного транспорта, подключение объекта к существующей и перспективной улично-дорожной сети и инженерным коммуникациям. Также необходимо обеспечить передвижение маломобильных групп населения.

Подать заявки на участие в электронном аукционе можно будет до 8 августа. 

Ранее мы сообщили о том, что новые остановки транспорта обустроят в Невском районе.

Фото: Правительство Санкт-Петербурга

Теги: госзакупки, дороги, санкт-петербург, трасса нарва
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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