Для участка трассы "Нарва" от Лиговского до Гореловского путепровода подготовят проект реконструкции

За создание документации готовы заплатить 50,4 млн рублей.

ГКУ "Дирекция транспортного строительства" объявило тендер на подготовку проектной документации для дальнейшей реконструкции участка трассы М-11 "Нарва" от ж/д. станции Лигово до Красного села (Красносельский район). Судя по информации на портале госзакупок, с которой ознакомился Piter.TV, на эти цели готовы направить 50,4 млн рублей.

Документация будет касаться участка от Лиговского путепровода до Гореловского путепровода. Исполнителю необходимо подготовить её в 2 этапа – сначала представить инженерные изыскания, а затем продумать детали строительства проезжих частей, устройство "карманов" на остановках общественного транспорта, подключение объекта к существующей и перспективной улично-дорожной сети и инженерным коммуникациям. Также необходимо обеспечить передвижение маломобильных групп населения.

Подать заявки на участие в электронном аукционе можно будет до 8 августа.

Ранее мы сообщили о том, что новые остановки транспорта обустроят в Невском районе.

Фото: Правительство Санкт-Петербурга