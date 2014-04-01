Новые остановки транспорта обустроят в Невском районе

Вдоль дорог появится 17 новых остановочных комплексов.

СПБ ГКУ "Дирекция транспортного строительства" объявила тендер на устройство остановок общественного транспорта в Невском районе Северной столицы. Как стало известно Piter.TV из данных ЕИС, начальная цена контракта составит 67,8 млн рублей.

В техническое задание входит не только возведение комплексов, но и разработка рабочей документации. Перед мероприятиями необходимо провести инженерно-геодезические, инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания.В общей сложности речь идёт о 17-ти остановках на Дальневосточном проспекте, Октябрьской набережной, в Клочковом переулке, вблизи Ладожского вокзала и на улицах Латышских стрелков, Седова, Кржижановского, Прибрежной.

Подать заявки на участие в электронном аукционе можно будет до 27 сентября.

Ранее мы сообщили о том, что в саду 9-ого января пройдёт реставрация ограды.

Фото: Сайт администрации Санкт-Петербурга