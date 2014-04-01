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Новые остановки транспорта обустроят в Невском районе
Сегодня, 15:45
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Новые остановки транспорта обустроят в Невском районе

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Вдоль дорог появится 17 новых остановочных комплексов.

СПБ ГКУ  "Дирекция транспортного строительства" объявила тендер на устройство остановок общественного  транспорта в Невском районе Северной столицы. Как стало известно Piter.TV из данных ЕИС, начальная цена контракта составит 67,8 млн рублей. 

В техническое задание входит не только возведение комплексов, но и разработка рабочей документации. Перед мероприятиями необходимо провести инженерно-геодезические, инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания.В общей сложности речь идёт о 17-ти остановках на Дальневосточном проспекте, Октябрьской набережной, в Клочковом переулке, вблизи Ладожского вокзала и на улицах Латышских стрелков, Седова, Кржижановского, Прибрежной. 

Подать заявки на участие в электронном аукционе можно будет до 27 сентября. 

Ранее мы сообщили о том, что в саду 9-ого января пройдёт реставрация ограды.

Фото: Сайт администрации Санкт-Петербурга

Теги: госзакупки, невский район, остановки общественного транспорта, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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