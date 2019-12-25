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В саду 9-ого января пройдёт реставрация ограды
Сегодня, 15:42
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В саду 9-ого января пройдёт реставрация ограды

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На мероприятия готовы выделить более 175 млн рублей.

Комитет госзаказа Петербурга объявил тендер на поведение реставрации ограды "Сада памяти жертв расстрела 1905 года" в Кировском районе города. Как узнал Piter.TV из данных ЕИС, на эти нужды планируют выделить 175,7 млн рублей. 

Отметим, что сад на проспекте Стачек признан объектом культурного наследия регионального значения. Подрядчику будет поручено отреставрировать кирпичную кладку, а также выполнить штукатурные, малярные, лепные работы. В качестве элементов ограды будут воссозданы кованые решётки, капители и базы колонн. 

Подать заявки на участие в электронном аукционе можно будет до 9 августа. 

Ранее мы сообщили о том, что на реставрацию Горбатого моста в Гатчине направят 80 млн рублей.

Фото: Wikipedia

Теги: госзакупки, реставрация объекта, сад 9-го января, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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