На реставрацию горбатого моста в Гатчине направят 80 млн рублей

С подрядчиками планируют заключить сразу 2 контракта.

Государственный музей-заповедник "Гатчина" определился с исполнителями проекта по реставрации Горбатого моста, который находится в Дворцовом парке. Как выяснил Piter.TV, ознакомившись с данными портала госзакупок, за мероприятия готовы суммарно заплатить 79 млн рублей.

Подрядчик займется работами в 2 этапа – реставрирует каменную кладку и укрепит облицовочные блоки. Завершить все работы потребуется до 30 ноября. Всего будет заключено 2 контракта. Один из них оценён в 39,557 млн, а другой – в 39,560 млн рублей.

Напомним, что горбатый мост был возведён по проекту Андреяна Захарова и последний раз реставрировался в 80-х годах прошлого века.

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Фото: ВКонтакте / Гатчинский дворец