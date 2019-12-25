  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На реставрацию горбатого моста в Гатчине направят 80 млн рублей
Сегодня, 11:01
105
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

На реставрацию горбатого моста в Гатчине направят 80 млн рублей

0 0

С подрядчиками планируют заключить сразу 2 контракта.

Государственный музей-заповедник "Гатчина" определился с исполнителями проекта по реставрации Горбатого моста, который находится в Дворцовом парке. Как выяснил Piter.TV, ознакомившись с данными портала госзакупок, за мероприятия готовы суммарно заплатить 79 млн рублей. 

Подрядчик займется работами в 2 этапа – реставрирует каменную кладку и укрепит облицовочные блоки. Завершить все работы потребуется до 30 ноября. Всего будет заключено 2 контракта. Один из них оценён в  39,557 млн, а другой – в 39,560 млн рублей.

Напомним, что горбатый мост был возведён по проекту Андреяна Захарова и последний раз реставрировался в 80-х годах прошлого века. 

Ранее мы сообщили о том, что дом Басевича реконструируют под апартаменты для артистов Академии танца Бориса Эйфмана.

Фото: ВКонтакте / Гатчинский дворец

Теги: большой гатчинский дворец, гатчина, ленинградская область, реставрация
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии