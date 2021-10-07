Подрядчик завершил устройство временной объездной дороги на 92-м км федеральной трассы Р-23 в Лужском районе

На 92-м км федеральной дороги Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия ведется капитальный ремонт моста через ручей.

Схема движения на участке трассы Р-23 в Лужском районе изменена в связи с ремонтом моста. Подрядная организация полностью завершила устройство временной объездной дороги на участке производства работ. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

На 92-м км федеральной дороги Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия ведется капитальный ремонт моста через ручей. Подрядная организация полностью завершила устройство временной объездной дороги на участке производства работ. С 28 июля транспортные потоки движутся по ней – по одной полосе в каждом направлении. Скорость ограничена до 50 км/ч. В ближайшее время специалисты приступят к фрезерованию изношенного покрытия, демонтажу существующего моста по основному ходу дороги.

После капремонта ширина моста будет увеличена с двух до четырех полос. Также в два раза увеличится ширина земляного полотна на подходах к сооружению и ширина пешеходных тротуаров. Ввод отремонтированного моста в эксплуатацию запланирован на август 2023 года.

Ранее в Лужском районе закончился ремонт дороги на участке от Киевского шоссе.

Схема: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"