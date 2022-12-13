Эксперт озвучил перспективы расселения коммуналок в Петербурге

До конца 2023 года в отдельные квартиры смогут переехать свыше 1,5 тыс. семей. При этом всего в городских коммуналках проживают около 200 тыс. семей.

С проблемой расселения коммуналок в Петербурге борются уже не первый год, однако на данный момент она по-прежнему остаётся актуальной. Недавно Смольный заявил о том, что до конца года переехать в отдельные квартиры смогут более 1,5 тыс. семей в Северной столице. На программу из городской казны выделяется 4 млрд рублей. При этом не стоит забывать, что всего в городе насчитывается 62 тыс. коммунальных квартир, в которых проживают более 200 000 семей. Таким образом, с текущими темпами полное расселение ожидается лишь через 40-50 лет, подсчитали в Spb.aif.ru.

Кроме того, в текущую программу также не так просто попасть: для участия в ней собственники или наниматели помещений в коммуналке должны проживать в городе в общей сложности не менее 10-ти лет. Площадь на 1 человека не может превышать 15 кв.м., а доход составлять не больше двух прожиточных минимумов (примерно 29 тыс. рублей по данным на 2022 год). Наконец, необходимо одновременно расселить всех обитателей квартиры, то есть, получить согласие каждого.

Эксперты также смотрят на проблему пессимистично. По мнению публициста Юрия Светова, городским властям прямо стоит сказать, что на решение проблемы коммуналок за счет бюджета требуется полвека или больше.

Поэтому людям нужно выбирать: или ждать, или искать собственные ресурсы. При этом помимо существующих необходимо продумать новые виды финансовой поддержки, в том числе льготные кредиты, беспроцентные займы. Можно обратиться и к бизнесу. В 2022 году в Петербурге сдали без малого 3,5 миллиона квадратных метров жилья. Почему бы компаниям не построить дома и эконом-класса, куда могли переехать обитатели общих кухонь? За это инвесторы вправе рассчитывать на льготы. Надо прорабатывать, искать все варианты и возможности. Юрий Светов, публицист

Ранее мы сообщили о том, что петербургские депутаты ввели штрафы за курение в коммуналках и общежитиях.

Фото: Piter.TV