До конца года более 1,5 тысяч семей петербуржцев переедут из коммуналок в отдельное жилье

Сегодня в Петербурге насчитывается около 62 тысяч коммуналок.

В 2023 году 124 семьи петербуржцев уже получили государственное жилищное свидетельство о праве на соцвыплату для расселения коммунальных квартир. Еще 1450 семей получат выплату до конца года. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Получить соцвыплату на улучшение условий проживания можно, если доход не превышает двух прожиточных минимумов на каждого члена семьи, а площадь жилого помещения составляет менее 15 м2. Если все условия соблюдены, человек может встать на жилищный учет.

Сегодня в Петербурге насчитывается около 62 тысяч коммуналок. В них проживают более 200 тысяч семей. В 2023 году поддержку окажут семьям, включенным в перечень расселяемых до 5 ноября 2020 года.

Всего с 2008 года в Северной столице расселено более 53 тысяч коммунальных квартир.

Ранее петербургские депутаты ввели штрафы за курение в коммуналках и общежитиях.

Фото: Piter.tv