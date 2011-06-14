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Экскурсия "Самые необычные квартиры Петербурга"
Сегодня, 13:00
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Экскурсия "Самые необычные квартиры Петербурга"

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Экскурсия "Самые необычные квартиры Петербурга" состоится 20 мая. Место встречи – станция метро "Звенигородская" в 13:00, 16:00 и 19:00. Возрастное ограничение: 6+.

Посетители экскурсии заглянут в квартиры и парадные значимых петербургских домов. 

Путешествие начнется с "коммуналки", в нее гости попадут через черную лестницу, как 100 лет назад заходили туда слуги. Вы заглянете в комнату с эркером, где открывается прекрасный вид на одну из центральных улиц. 

А еще получится посмотреть на комнату писателя Сергея Довлатова. Там собраны вещи, напоминающие его эпоху. По соседству проживала художница. В творчеством беспорядке из картин и книг, старых красок и скульптур, вы почувствуете себя богемой советской поры. 

После планируется посещение доходного дома Н. Н. Никонова, а именно – квартиры талантливого архитектора. 

Фото: Piter.TV 

Теги: квартиры, парадные, экскурсия
Категории: Куда сходить в Петербурге, Выставки,

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