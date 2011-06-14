Экскурсия "Самые необычные квартиры Петербурга"

Посетители экскурсии заглянут в квартиры и парадные значимых петербургских домов.
Путешествие начнется с "коммуналки", в нее гости попадут через черную лестницу, как 100 лет назад заходили туда слуги. Вы заглянете в комнату с эркером, где открывается прекрасный вид на одну из центральных улиц.
А еще получится посмотреть на комнату писателя Сергея Довлатова. Там собраны вещи, напоминающие его эпоху. По соседству проживала художница. В творчеством беспорядке из картин и книг, старых красок и скульптур, вы почувствуете себя богемой советской поры.
После планируется посещение доходного дома Н. Н. Никонова, а именно – квартиры талантливого архитектора.
Фото: Piter.TV
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