Экскурсия "Самые необычные квартиры Петербурга" состоится 20 мая. Место встречи – станция метро "Звенигородская" в 13:00, 16:00 и 19:00. Возрастное ограничение: 6+.

Посетители экскурсии заглянут в квартиры и парадные значимых петербургских домов.

Путешествие начнется с "коммуналки", в нее гости попадут через черную лестницу, как 100 лет назад заходили туда слуги. Вы заглянете в комнату с эркером, где открывается прекрасный вид на одну из центральных улиц.

А еще получится посмотреть на комнату писателя Сергея Довлатова. Там собраны вещи, напоминающие его эпоху. По соседству проживала художница. В творчеством беспорядке из картин и книг, старых красок и скульптур, вы почувствуете себя богемой советской поры.

После планируется посещение доходного дома Н. Н. Никонова, а именно – квартиры талантливого архитектора.

Фото: Piter.TV