Более половины квартир в домах дореволюционной постройки сосредоточены в Санкт-Петербурге — Домклик

Некоторые располагаются в зданиях, заложенных ещё в конце XVIII века.

Эксперты Аналитического центра сервиса недвижимости "Домклик" от Сбера изучили витрину объявлений и определили города, в которых наблюдается сравнительно высокая доля жилья 100+ лет.

Сейчас на витрине представлено более 4 тыс. квартир, построенных до 1924 года. На города из топ-10 рейтинга в общей сложности приходится около 78% квартир в историческом фонде.

Более половины (53,6%) таких квартир сосредоточены в Санкт-Петербурге – некоторые располагаются в зданиях, заложенных ещё в конце XVIII века. В основном квартиры с историей находятся в историческом центре города – а именно, в Центральном, Петроградском и Василеостровском районах.

Где продаются квартиры в старинных домах (постройки до 1924 года)

Данные Домклик

Доля квартир 100+ по городу рассчитывалась как отношение объявлений о продаже квартиры в доме 100+ лет к общему числу таких объявлений о продаже жилья в старинных домах по всем городам России на Домклик.

По данным Домклик от Сбера, медианная стоимость кв. метра в старинном фонде Петербурга на июнь 2025 года составляет 242,7 тыс. руб., что на 13% больше стоимости усреднённого кв. м на вторичном рынке Северной столицы. Это также почти в 3 раза дешевле, чем в Москве – там стоимость кв. м в квартире исторического фонда приближается к 700 тыс. рублей.

Причина столь разительной разницы на цену исторического жилья объясняется тем, что в Петербурге, во-первых, выше предложение таких квартир – как в сравнительно недорогом, так и премиум сегменте. Во-вторых, квартиры 100+ лет в Петербурге часто требуют капитального ремонта, особенно если они относятся к эконом-сегменту.

На втором месте по доле исторических квартир – Москва (8,9%). В российской столице зафиксирован самый высокий ценник на дореволюционные квартиры, а также квартиры в советских домах начала 1920-х годов – 690 тыс. руб. В отличие от Санкт-Петербурга, в Москве предложение по таким квартирам преимущественно сконцентрировано в сегменте премиум-класса, чем и объясняется такая цена. Такие квартиры находятся в центральных районах города, в пределах Садового кольца (Хамовники, Замоскворечье, Якиманка, Китай-город), имеют дорогостоящую отделку, что также оказывает влияние на конечную цену таких объектов.

Тройку городов-лидеров по доле исторических квартир от общего числа таких квартир на витрине Домклик замыкает Ростов-на-Дону (4,5%). Стоимость квадратного метра квартиры в дореволюционных и раннесоветских домах составляет около 109 тыс. руб.

В топ-10 городов по доле старинного жилья вошли три города Крыма: Ялта (2,6%), Феодосия (2,1%) и Симферополь (1,3%). В Крыму большинство исторического жилья, выставленного на витрине, датируется концом XIX – началом XX века. Наиболее высокая стоимость "метра" квартиры с историей среди крымских городов зафиксирована в Ялте – 223,7 тыс.

В десятке оказались и города российского юга – Краснодар (1,8%), Астрахань (1,3%) и Пятигорск (0,8%). При этом в Астрахани такое жильё является одним из наиболее недорогих среди квартир такого же возраста (71 тыс. руб. за кв. м). В самой Астрахани оно стоит в почти на 5% дешевле, чем обычное вторичное жильё ввиду того, что часто требуется капитальный ремонт, а самим домам – реставрация.

Также в десятку городов вошла Кострома с показателем 1% и стоимостью кв. м около 78 тыс. руб.

Методология

Аналитики изучили данные витрины Домклик от Сбера по вторичному жилью и выделили квартиры в зданиях, построенных не позже 1924 года. Доля квартир 100+ лет рассчитывалась как отношение объявлений о продаже квартиры в доме 100+ лет к общему числу таких объявлений о продаже жилья в старинных домах по всем городам России на Домклик. Данные актуальны на июнь 2025 года.

Фото: Piter.tv