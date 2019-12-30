Рассекречены документы об освобождении Освенцима

Архив открывает сведения, предоставленные узниками и надзирателями.

ФСБ рассекретили документы об освобождении Освенцима советской армией. Раскрытие приурочено к дню памяти жертв холокоста. Об этом сообщили РЕН ТВ. Архивы содержат информацию с личными данными о надзирателях концентрационного лагеря, а также о его пленниках. В числе руководителей обнаружились граждане Польши.

Показания узников говорят о том, что там регулярно проводились издевательства и избиения. Надзиратель Альфред Скшипек вспоминал, что с 1943 года на территории лагеря началось строительство четвертого крематория. Здание было необходимо руководству, так как в первых трех постройках не успевали удушать жертв.

Узница по имени Элизабет Хассе написала о том, что в Освенциме практиковалось наказание спортивными занятиями. Им приходилось бегать с чрезмерной нагрузкой по несколько часов по воскресеньям. Заключенный по имени Евгений Ковалев считает, что поляки были гораздо более жесткими управляющими, чем немцы. Надзиратель Вилли Штайборн вспоминал, что лично расстрелял двоих узников. Один из них был поляком по национальной принадлежности.

Напомним, что Освенцим действовал в период с 1940 по 1945 года. В общей сложности по различным источникам там погибли от одного до четырех миллионов человек.

Ранее Piter.tv писал о том, что Зеленскому не позволили выступать на израильском форуме в память холокоста.

Видео: YouTube/ anxiousdream